Ryanair aumenta su Trieste: anche Stoccolma nell’estate del 2025

Anticipo di estate per Ryanair su Trieste. Il vettore ha previsto un nuovo collegamento su Stoccolma, operativo nella Summer 2025. Dal 2 luglio del prossimo anno, infatti, la low cost effettuerà voli tra gli aeroporti di Ronchi dei Legionari e Arlanda con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato.

Si tratterà del primo volo di linea diretto verso la capitale svedese, in partenza dal Friuli Venezia Giulia. “Questo collegamento porterà a 19 le rotte di Ryanair in partenza dal nostro scalo - ha affermato Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. Si attiverà, così, un nuovo operativo da un mercato incoming particolarmente importante per la nostra regione; allo stesso tempo consentirà, ai nostri turisti, di viaggiare alla scoperta di Stoccolma e della Scandinavia”.

Silvana Piana