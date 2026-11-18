Si sente qualche scricchiolio nell’industria del trasporto aereo. Se nei giorni scorsi abbiamo parlato delle difficoltà di compagnie charter o low cost, adesso dobbiamo seguire con attenzione la situazione finanziaria del vettore olandese Klm.

Preoccupa infatti la recente dichiarazione del ceo Marjan Rintel, che senza tanti giri di parole da detto che “il futuro di Klm non è garantito”.

Frase ad effetto per la linea aerea legata al gruppo Air France, che ha deciso di intervenire con l’accetta sulla struttura aziendale. Tutto per andare alla ricerca di un miglioramento marcato dei risultati finanziari.

Klm ha infatti previsto una riduzione del 15% del personale attraverso pensionamenti, esodi volontari e blocco del turnover. Va subito detto che l’aerolinea di Amsterdam sta lavorando sui conti già da qualche stagione ed i risultati iniziano a intravedersi. Nonostante questo, Rintel con la sua chiarezza ha rimarcato come l’instabilità internazionale e gli interventi dolorosi sul fronte spese porteranno a scelte dolorose.

Entro il ‘28 Klm intende inoltre di aumentare l’indice di produttività dell’8%. Nell’ultimo trimestre la linea aerea ha raggiunto un utile operativo di 526 milioni di euro, in aumento rispetto al ‘25. Non basta, perché dovrà arrivare sui livelli di Air France e, dopo le dichiarazioni del ceo, pare abbastanza chiaro che si cercherà in ogni modo di aumentare la marginalità. Sperando che le tensioni geopolitiche non tornino a farsi sentire pesantemente.