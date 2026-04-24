Riesce a condizionare tutti con grande furbizia. Michael O'Leary quando capisce che tira aria di burrasca invece di arretrare in attesa di tempi migliori suona la carica. Così sull'onda delle dichiarazioni a getto continuo del mercato aereo ha deciso di spiazzare tutti e attaccare Wizz Air.

Ancora una volta bisogna dire. In questa occasione la risposta è però arrivata con una nota ufficiale e non attraverso le parole del ceo Varadi.

Cosa ha combinato questa volta il manager di Ryanair?

Niente di così speciale, ma la solita sparata a gettare ombre sui competitor. Un tempo a settimane alterne affondava la lama su Alitalia, ora questi annunci di crescita di Wizz devono averlo infastidito e così ha detto che: “C’è un rischio reale che possa fallire a settembre, ottobre, perché le società di leasing non sono disposte a prestargli soldi o a dare altri aerei”.

Parole che Wizz ha definito “infondate e non veritiere. Wizz dispone di una solida struttura finanziaria e di un’ampia liquidità. Un'azienda che presenta una stabilità evidente”.

Aggiungendo poi: “Continuiamo ad ampliare rapidamente la nostra presenza in Italia e in altri mercati chiave”.

Un modo per rassicurare il mercato e contrastare le uscite ormai costanti di O'Leary. Conoscendolo avrà accolto queste dichiarazioni con un sogghigno di soddisfazione. Ancora una volta è riuscito nel suo intento di parlare dei competitor in modo negativo e farsi vagonate di pubblicità gratuita. Un maestro.