Scivolare sui fiumi europei con Explora. Il gruppo Msc valuta, studia, senza fare proclami, perché si tratta di un mercato alternativo che potrebbe dare soddisfazioni nell'alto di gamma. Al momento non c'è nulla di definito, ma nel quartier generale della famiglia Aponte si è discusso anche di questo segmento.

La notizia è stata spiegata con particolari da Shipping Italy, quotidiano online che si occupa del trasporto marittimo. Pare, infatti, che sia in corso uno studio (in fase avanzata) dettagliato per sbarcare anche sul mercato delle crociere fluviali con il brand Explora. Lo stesso marchio che sta provando a guadagnare spazi nel mondo crocieristico facendo leva sulla costante crescita del trasporto passeggeri di fascia alta.

Explora nel comparto delle crociere fluviali si troverebbe a competere con società di prima fascia internazionale come Viking e Celebrity e River Cruises (gruppo Royal Caribbean), che dal prossimo anno arricchirà il suo portfolio. Per questo nuovo segmento Royal ha già piazzato ordini ai cantieri per 10 unità. Ora sarà interessante capire i tempi di messa a terra del progetto Msc e, soprattutto, la disponibilità dei costruttori a nuovi ordini. Conoscendo Aponte avrà già avviato contatti e preso alcune opzioni. Per non perdere tempo.