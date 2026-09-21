La preoccupazione per il costo del biglietto aereo sale anche tra i tour operator. Il fuel sta facendo saltare tante barriere e questa variabile “impazzita” pesa e peserà molto sui bilanci, non solo delle compagnie aeree, ma anche dei vari operatori.

Una situazione radiografata su Repubblica dal ceo di Veratour Stefano Pompili: “Oggi il costo del seggiolino charter è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il carburante pesa tantissimo, ma è una variabile del mestiere. Adesso il cambio del dollaro è favorevole, il fuel no”.

Secondo Pompili, mete come Caraibi, Kenya e Zanzibar stanno faticando per la questione prezzo. Mentre sulle mete del Mar Rosso la situazione appare al momento in linea con le aspettative. Nel servizio apparso stamane sul quotidiano si evidenzia anche che su alcune destinazioni (Italia) Veratour ha registrato una riduzione degli arrivi via aerea e l'incremento degli arrivi in auto.

Una curiosità senza dubbio, ma spiega anche come il punto cruciale rimane il costo dei ticket destinato ad aumentare ancora. Come ha evidenziato anche il ceo di Ita Joerg Eberhart nei giorni scorsi, lasciando pochi spazi a riduzioni. La situazione appare in evoluzione, ma le nuvole grigie (costo biglietteria) si stanno addensando.