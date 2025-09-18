Senza pietà

Una corsa senza limiti. Il trasporto aereo low cost vive ormai perennemente in agguato per cogliere ogni minimo spazio. L’ultimo caso eclatante in ordine di tempo è chiaramente l’ingresso pesante di Wizz Air su Roma Fiumicino.

Poche ore dopo l’annuncio di Vueling che ha deciso di tirare i remi in barca tagliando personale, aerei e voli. Per Wizz si è trattato di una grande occasione da prendere al volo per provare a ribattere a qualche colpo della regina Ryanair. Ora se ne riparlerà realmente nel 2026 ma intanto il vettore ungherese ha presentato una vera e propria infilata di collegamenti europei capaci di attrarre il grande pubblico.

Poi, prima della prossima primavera, ci potrebbero essere aggiustamenti e correzioni in stile low cost.

Ma a livello di immagine il colpo è fatto, poi si vedrà.