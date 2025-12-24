100 anni di Lufthansa celebrati con un aereo speciale

È atterrato a Francoforte il Boeing 787-9 di Lufthansa con la livrea speciale dedicata al centenario della compagnia. Proveniente dallo stabilimento Boeing di Everett, nello Stato di Washington, il Dreamliner dal nome “Berlin” è stato accolto da appassionati, viaggiatori e dal management di Lufthansa Airlines. L’aeromobile entrerà in servizio sui voli di linea nelle prossime settimane.

Il 787-9 inaugura la flotta celebrativa dei 100 anni di Lufthansa con un design speciale. La fusoliera blu è dominata da una grande gru bianca, simbolo storico della compagnia, le cui ali si estendono fino alle ali dell’aereo. La livrea integra anche il numero “100” sul lato sinistro e la scritta “1926 | 2026” su quello destro.

Nel 2026 Lufthansa celebrerà ufficialmente i cento anni dalla fondazione, avvenuta il 6 gennaio 1926. Per l’occasione, il gruppo ha previsto una flotta anniversario composta da sei aeromobili: oltre al Boeing 787-9, riceveranno la livrea speciale anche un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8.