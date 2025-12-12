Il Gruppo Lufthansa vara la nuova brand identity

“Il Gruppo Lufthansa si sta evolvendo da un gruppo di compagnie aeree a un gruppo integrato. La nuova identità del marchio è quindi più di una semplice riprogettazione: è una pietra miliare strategica”. Dieter Vranckx, chief commercial officer Lufthansa Group, spiega così il significato della nuova brand identity appena lanciata dal gruppo tedesco: non solo un restilying, ma un porre l’accento sull’identità di gruppo di cui fanno parte i singoli vettori.

Dal punto di vista grafico la nuova brand identity è riconoscibile dall'iconico logo della gru, che in futuro verrà utilizzato dal Gruppo senza il cerchio che lo circonda. A ciò si aggiungono un nuovo font e una palette di colori ampliata con sei nuove tonalità. Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa manterranno i propri marchi sotto l'egida del marchio del gruppo rafforzato.

“Un'identità visiva nel settore dell'aviazione deve fare molto di più che creare un'immagine accattivante – prosegue Vranckx -. Rifletterà i valori strategici del nostro marchio e una promessa che vogliamo fare ai nostri passeggeri attraverso tutti i nostri marchi. La nuova identità di marca consente un'esperienza olistica, fornisce orientamento e rafforza l'identificazione con il Gruppo Lufthansa”. L'aggiunta è già stata introdotta quest'anno sulle carte d'imbarco digitali, sui siti web e su 160 aeromobili di diverse compagnie aeree del Gruppo Lufthansa. L'anno prossimo, il marchio del Gruppo Lufthansa sarà visibile anche agli ingressi delle lounge di tutto il mondo, come già avviene a Roma, Milano e Bruxelles. L’etichetta “Member of Lufthansa Group” sarà visibile anche sui materiali aeroportuali, come le etichette per i bagagli, e a bordo degli aeromobili.