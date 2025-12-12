TTG Italia
In merito alle notizie della proposta americana di verificare i social media di chi richiede l‘Esta, Visit Usa prende una chiara posizione: “Non diamo rilevanza alla cosa in quanto si tratta di una proposta non confermata”.

“Invitiamo le agenzie - riferisce Visit Usa a TTG Italia - a fare riferimento sempre alle sole notizie provenienti da fonti governative, o in caso verificare, per evitare allarmismi inutili. Oggi grazie anche alla tecnologia l’acceso agli Stati Uniti è facile e veloce. Usando l’applicazione Mpc, per esempio, si evitano le code e il passaggio del border risulta fluido e veloce”.

