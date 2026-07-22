Abra Group ed Etihad Airways siglano una partnership per rafforzare la connettività tra America Latina e Medio Oriente

Etihad Airways e Abra Group hanno firmato un memorandum d'intesa che istituisce una partnership strategica finalizzata a rafforzare la connettività tra l'America Latina, il Medio Oriente e l'Asia attraverso le reti integrate di Etihad e delle compagnie aeree del gruppo Abra: Avianca, GOL e Wamos Air.

L'accordo riflette la strategia di Abra di valorizzare i punti di forza complementari del proprio portafoglio di compagnie aeree per creare nuove opportunità di crescita, ampliare la connettività per i clienti e sviluppare partnership commerciali innovative con i principali vettori globali. Allo stesso tempo, Etihad punta a rafforzare la connettività di Abu Dhabi collaborando con compagnie aeree leader in mercati complementari.

Nell'ambito di questa collaborazione, Abra ed Etihad esploreranno opportunità relative allo sviluppo del network, ai programmi fedeltà, agli accordi di leasing degli aeromobili, ai servizi ACMI e a una più ampia cooperazione commerciale.

Cosa prevede la partnership

La partnership prevede un ampliamento della collaborazione tra Etihad, Avianca e GOL attraverso vantaggi reciproci nei programmi fedeltà, cooperazione commerciale e accordi di codeshare, con l'obiettivo di lanciare queste iniziative nel 2026.

Uno degli obiettivi principali della partnership è creare un nuovo ponte, aprendo nuove opportunità per i viaggiatori di Abra attraverso il network di Etihad in Medio Oriente, Asia, Subcontinente Indiano e Australia, offrendo al contempo ai clienti di Etihad un accesso più ampio alle destinazioni dell'America Latina.

GOL ed Etihad intendono, inoltre, valutare un potenziale leasing operativo (dry lease) di un Airbus A330-900, con avvio previsto a novembre 2026, mentre è previsto che Wamos Air supporti i piani di espansione di Etihad mettendo a disposizione fino a tre aeromobili a partire da marzo 2027.