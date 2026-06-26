Emirati Arabi: in partenza il servizio ferroviario di Etihad Rail

Si apre un nuovo capitolo per Etihad e per tutto il sistema dei trasporti degli Emirati Arabi. Annunciato già da lungo tempo, verrà attivato il prossimo 30 giugno il servizio ferroviario che porta la firma proprio della compagnia di Abu Dhabi, con il percorso inaugurale che collegherà la città con Fujairah.

La prima fase offrirà ai viaggiatori un’alternativa più veloce e sostenibile all’auto, collegando le principali città e regioni attraverso una moderna rete ferroviaria pensata per supportare sia i residenti sia i visitatori. I treni passeggeri di Etihad Rail viaggeranno a velocità fino a 200 km/h, riducendo significativamente i tempi di percorrenza tra le principali destinazioni. Una volta che l'intera rete sarà pienamente operativa, i passeggeri potranno viaggiare tra Abu Dhabi e Dubai in circa 57 minuti.

Quando sarà completata, la rete passeggeri di Etihad Rail collegherà effettivamente 11 città e regioni in tutti e sette gli emirati, offrendo una connettività senza soluzione di continuità in tutto il paese.