Aci Europe: “Bene gli scali italiani, crescita oltre la media europea”

L’Italia continua a segnare il risultati migliori d’Europa in termini di traffico aeroportuale, con una crescita del 5,7%, superiore alla media del continente. Secondo il report semestrale di Aci Europe, In questo scenario l’aeroporto di Roma Fiumicino ha messo a segno una buona performance, registrando una crescita di movimento passeggeri del 6,5%, secondo solo allo scalo di Istanbul Sabiha Gökçen cresciuto invece dell’11,5%.

Londra Heathrow si è confermato l’aeroporto europeo più trafficato, capace di accogliere nei primi sei mesi del 2025 ben 39,9 milioni di passeggeri, anche se con un modesto aumento dello 0,2% rispetto al primo semestre del 2024. Tra i mega aeroporti è invece Milano Malpensa, con un +11,4%, il migliore scalo europeo per crescita, seguito da Atene e Copenaghen (entrambi a +7,6%).

Tra gli scali minori ottimi risultati li registrano anche Trieste, +31,8%, e Bari con un +15,7%. Anche gli aeroporti di piccole dimensioni (quelli con meno di 1 milione di passeggeri) hanno registrato un andamento positivo, con un aumento del traffico passeggeri medio del +5,1%. Tuttavia, questi scali rimangono gli unici a non aver ancora recuperato i livelli di passeggeri pre-pandemia. R. S.