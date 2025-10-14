Il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea è aumentato del 4,9% ad agosto rispetto allo stesso mese dello scorso anno, più della media annua del 4,3%. Questo quanto emerge dal rapporto preliminare sul traffico aereo per agosto 2025, pubblicato da Aci Europe.

A guidare la crescita è stato ancora una volta il traffico passeggeri internazionale, con un +5,6%, mentre l’aumento del traffico nazionale è stato più contenuto, dell’1,6%. Nel complesso i volumi di passeggeri ad agosto sare,bbero aumentati del 7% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Male, invece, per quanto riguarda il traffico merci con un calo del 5,8%. Milano Malpensa figura comunque tra i primi 10 aeroporti europei con i risultati migliori per traffico commerciale.