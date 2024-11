In occasione della giornata conclusiva dell’Aci Airports Innovate svoltosi all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, Emanuele Calà, senior vice president transformation & technology di Aeroporti di Roma ha ritirato il riconoscimento come Best Airport Innovation Leader nel contesto dei Technology Innovation Awards 2024 promossi da Aci World e Amadeus per celebrare le eccellenze innovative applicate agli aeroporti.

Tra i principali risultati raggiunti in questo campo da Aeroporti di Roma spiccano la creazione dell’Innovation Hub al Terminal 1, il programma di accelerazione ‘Runway to the Future’ che ha attratto più di 1000 startup internazionali in 3 anni, la creazione del network Airports for Innovation costituito da 10 aeroporti che rappresentano circa 1 miliardo di passeggeri nel mondo e il lancio di Adr Ventures, il fondo proprietario di Corporate Venture Capital attraverso cui Adr investe, dopo il testing, nelle startup più promettenti in tutto il mondo.