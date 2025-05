Adr supera la sfida di Pasqua e dei funerali del Papa, quasi 2 milioni di viaggiatori in 10 giorni

“Da un punto di vista operativo siamo andati bene, ma ovviamente dobbiamo prestare la massima attenzione, visto che comunque ancora non è finita”. Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr ha commentato così la difficile settimana vissuta dagli aeroporti di Roma, dove al traffico già sostenuto per la Pasqua e i ponti, si sono aggiunti i pellegrini e le 130 delegazioni ufficiali che hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco.

Dal 17 al 27 aprile su Fiumicino si sono registrati 1,7 milioni di transiti. “Tutto si è svolto nella massima regolarità e grande ordine, grazie anche all’impegno delle forze di polizia, dell’Enac, dell’Enav e tutti i colleghi. Non ci sono stati problemi, e questo è molto positivo”. Ora ci sarà da attendere l’effetto del Conclave, ma per Bassato mostra tranquillità : “Siamo ottimisti nonostante la volatilità internazionale sul mantenimento di questi livelli di domanda e sul futuro sviluppo, e siamo confortati dalle cifre che vediamo in questo periodo”.