Aena: oltre un miliardo di investimenti per gli scali delle Canarie

Aena investirà più di un miliardo di euro negli aeroporti delle Canarie durante il quinquennio 2027-2031 per la modernizzazione dei terminal di Tenerife Sud, Tenerife Nord e dell’aeroporto di Lanzarote.

Secondo Europa Press, particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione dei due terminal, quello insulare e quello internazionale. Per il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo e il ceo di Aena, Maurici Lucena, si tratta di un investimento storico, che supera i 300 milioni di euro previsti dall’attuale piano.

Il ministro dei Lavori pubblici, dei Trasporti e dell’Edilizia abitativa, Pablo Rodríguez, ha spiegato che, prima della fine dell’anno, saranno elaborati i progetti necessari per avviare la gara d’appalto. Come riporta Preferente, il ministro ha anche sottolineato che Tenerife Sud è “la più avanzata”.

Nel corso dell’incontro, Rodríguez ha colto l’occasione per esprimere ad Aena una delle principali richieste dell’arcipelago: la necessità di una maggiore partecipazione nelle decisioni che riguardano gli aeroporti. A suo avviso, questo sarebbe in linea con quanto previsto dallo statuto di Autonomia, che prevede una maggiore “voce” nella gestione di infrastrutture strategiche per l’arcipelago come gli aeroporti.