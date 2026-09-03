Aeroitalia a Salerno: fino a 23 voli settimanali in inverno

Aeroitalia conferma l’impegno sull’aeroporto di Salerno e, per il prossimo orario invernale, annuncia un potenziamento che porterà la compagnia a operare fino a 23 collegamenti alla settimana sul Costa d’Amalfi.

Tra nuove tratte e incrementi delle frequenze sulle rotte esistenti, il vettore guidato da Gaetano Intrieri metterà in campo impegni ampiamente rafforzati. Per Milano Malpensa sono previsti due voli al giorno dal lunedì al venerdì e un volo al giorno il sabato e la domenica. Da novembre 2026 partiranno inoltre i collegamenti con Torino, con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), e con Genova, servita tre volte a settimana (lunedì, venerdì e domenica).

Per quanto riguarda Trieste, nel mese di novembre e durante il periodo natalizio, dal 14 dicembre al 3 gennaio, sono previste quattro frequenze settimanali, nelle giornate di lunedì, venerdì, sabato e domenica. Nel restante periodo invernale i voli saranno invece tre a settimana, il lunedì, venerdì e domenica.