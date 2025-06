Aeroitalia, al via da luglio i voli estivi per Ibiza da Roma e Milano

Aeroitalia vola verso Ibiza per l’estate. A partire da venerdì 11 luglio, la compagnia aerea opererà nuovi collegamenti diretti per l’isola dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Entrambe le rotte, pensate per supportare i flussi stagionali verso la destinazione spagnola, saranno servite con due frequenze a settimana.

Nel dettaglio, i voli in partenza dalla Capitale saranno programmati ogni venerdì e lunedì, mentre quelli in partenza dallo scalo lombardo ogni martedì e sabato.

Ibiza, spiega in una nota il vettore, “rappresenta il cuore dell’offerta internazionale Aeroitalia per la stagione estiva, all’interno di un network potenziato per soddisfare la domanda di traffico leisure nel picco stagionale”.

Le isole restano un focus strategico nel network della compagnia aerea. Proseguono infatti i collegamenti con Catania, Palermo, Olbia e Cagliari, a cui si andranno ad aggiungere le nuove tratte da Perugia verso Lamezia Terme e Olbia, e da Parma verso Olbia.