Aeroitalia chiede un tavolo tecnico per contrastare l'aumento del costo del fuel

La crisi energetica si fa sempre più pesante e ora nel trasporto aereo colpisce anche le rotte domestiche. L’allarme arriva da Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia, che ha chiesto un tavolo tecnico al Ministero dei Trasporti perché, anche sulle rotte in continuità territoriale, si rischia di dover mettere mano pesantemente alle tariffe. Una situazione che si è sempre cercato di evitare, ma con il fuel alle stelle i vettori faticano a sostenere alcune linee.

“Lo scenario internazionale mette in difficoltà il trasporto aereo e si rischia di compromettere anche i collegamenti verso le isole”. Una dichiarazione molto chiara di Intrieri apparsa sul quotidiano L’Unione Sarda. I voli per le isole in vista dell'estate rischiano, dunque, di presentare il conto ai passeggeri e anche a tutti i tour operator che servono l'isola verso i villaggi turistici.

Si prospettano, quindi, anche inevitabili ritocchi verso l’alto dei pacchetti di viaggio. “Di fronte a questo aumento straordinario delle materie prime per l’aviazione serve un tavolo tecnico in tempi brevi, con il coinvolgimento non solo delle compagnie e della regioni interessate ma anche di gestori aeroportuali e del settore energia”. Per Aeroitalia si prospetta un’estate complicata dopo che il vettore ha annunciato il mese scorso aperture sul network domestico. Da capire adesso con quali tariffe. (r.v.)