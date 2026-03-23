Tre nuove rotte da Cagliari per Aeroitalia a partire da luglio e la conferma dei collegamenti già consolidati. Il potenziamento dell’offerta sull’aeroporto sardo indica come la Sardegna occupi un ruolo centrale nella strategia del vettore, non solo grazie al continuo investimento nelle rotte di continuità territoriale, ma anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti intra-isolani come Cagliari–Olbia e Cagliari–Alghero. Questa scelta nasce dalla volontà di Aeroitalia di facilitare la mobilità sia dei residenti sia dei turisti, rendendo ancora più semplici e accessibili gli spostamenti.

Le nuove rotte annunciate oggi in conferenza stampa a Cagliari prevedono, infatti, due collegamenti interni all’isola: Cagliari-Alghero, che sarà operato dal 3 luglio al 31 agosto con un ATR 72 da 68 posti due giorni a settimana, il lunedì e il venerdì e Cagliari-Olbia, sempre dal 3 luglio al 31 agosto con la stessa tipologia di velivolo e negli stessi giorni di partenza.

L’ultima delle tre nuove rotte sarà invece un collegamento con la Calabria, il Cagliari-Lamezia Terme che volerà dal 4 luglio al 29 agosto due volte la settimana, il martedì e il sabato. Il collegamento sarà operato con Boeing 737 da 189 posti.

In vista della stagione estiva, Aeroitalia inaugurerà da Cagliari ulteriori nuovi collegamenti, che partiranno già dall’inizio della summer: Cagliari-Bologna dal 30 marzo 2026, operato lunedì e venerdì, Cagliari-Firenze, sempre dal 30 marzo con 2 voli a settimana il lunedì e il venerdì, Cagliari-Pisa, con partenza dal 29 marzo operato il giovedì e la domenica.

Inoltre, proseguirà nella summer anche la rotta Cagliari–Cuneo, dopo l’ottimo riscontro registrato nella stagione invernale e sarà nuovamente operativo il volo Cagliari–Catania, che riprende dopo la pausa stagionale.

L’offerta di Aeroitalia da e per lo scalo di Cagliari sarà quindi composta da 8 collegamenti nazionali ai quali si aggiungono i due collegamenti in continuità territoriale verso Linate e Fiumicino, per un totale di 10 destinazioni che verranno operate con sei aeromobili basati a Cagliari. L'offerta per le nuove rotte nazionali e i nuovi collegamenti salirà a 106.832 posti, con un aumento del 950% rispetto alla stagione 2025.

“Annunciare questo ampliamento dell’offerta da e per Cagliari è motivo di grande soddisfazione per Aeroitalia – dice Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia -. Affrontiamo con entusiasmo la summer 2026, certi che questa stagione sarà ancora più ricca di novità, servizi e collegamenti aggiuntivi. Il nostro obiettivo è chiaro: essere una compagnia vicina alle esigenze del territorio, proponendo soluzioni di mobilità che aiutino concretamente i cittadini nelle loro necessità quotidiane, sia per motivi di lavoro che di svago, senza mai dimenticare chi vuole raggiungere la Sardegna da tutta Italia. Crediamo fortemente nel potenziale di questa regione e intendiamo sostenere la crescita economica e turistica del territorio, rafforzando anche le rotte interne all’isola e quelle con i principali aeroporti italiani. L’investimento che stiamo facendo su Cagliari, e su tutta la Sardegna, è una testimonianza concreta della nostra volontà di crescita continua e della nostra attenzione a un servizio puntuale e di qualità”.

“La presenza di Aeroitalia negli aeroporti sardi è un valore aggiunto per il presente e il futuro del trasporto aereo nell'isola – commenta Barbara Manca, assessora ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna -. In primis attraverso il forte impegno assunto dalla compagnia nella copertura del servizio di continuità territoriale, che per la Sardegna è di vitale importanza, in secondo luogo per la positiva attivazione di un variegato network di collegamenti, che arricchisce l'offerta di trasporto aereo da e per la Sardegna. Il nostro auspicio è che l'offerta di Aeroitalia a Cagliari, Olbia e Alghero possa crescere sempre di più negli anni a venire”.