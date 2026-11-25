Non è ancora scritta l’ultima puntata della querelle tra Aeroitalia e la Regione Sardegna sulla continuità territoriale e le prossime ore saranno decisive per capire se, per i sardi, ci saranno rotte e frequenze garantite con Roma e Milano o bisognerà intervenire d’urgenza per garantire la connettività essenziale.

Le rotte coinvolte, spiega corriere.it, sono Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino, mentre sulla tratta Cagliari-Roma il vettore ha già comunicato il passo indietro. Nella lettera inviata alla Regione Sardegna il 17 novembre Aeroitalia (che ha 800 dipendenti) invoca l’articolo 1467 del Codice civile sull’eccessiva onerosità sopravvenuta. La società ammette che il preavviso di legge è di sei mesi, ma avverte che dopo il 15 gennaio 2027 potrebbe non riuscire a proseguire.

Tra marzo e ottobre di quest’anno, continua corriere.it, le tre rotte hanno perso 16,92 milioni di euro: 9,76 milioni sulla Cagliari-Fiumicino, 5,14 milioni sulla Cagliari-Linate e 2,02 milioni sulla Alghero-Fiumicino. La perdita finanziaria, che include i contributi non ancora incassati, sale a 21,95 milioni. Secondo la compagnia il jet fuel è stato in media l’81% sopra il valore di riferimento di 635,27 euro a tonnellata.

Tutti rincari che il vettore non può scaricare sui passeggeri dal momento che, per i residenti, le tariffe sono fisse: circa 30 euro a tratta su Roma e 44 su Milano. Dalle amministrazioni è arrivata una proposta da circa 2,6 milioni, ma per Aeroitalia non è sufficiente. Nei mesi scorsi, aggiunge la società, erano state prospettate risorse per 20 milioni, 10 della Regione e 10 del ministero dei Trasporti, mai tradotte in misure concrete. “La Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno - sottolinea la presidente Alessandra Todde -. La compagnia ha il dovere di non interrompere un servizio essenziale. Useremo ogni mezzo legale per tutelarci”.