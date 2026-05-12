Aeroitalia: nel 2025 crescita del 23,7% dei passeggeri trasportati

Arriva anche dal Rapporto Enac appena pubblicato la certificazione sulla crescita del traffico passeggeri di Aeroitalia. La compagnia guidata da Gaetano Intrieri ha chiuso il 2025 con 2,9 milioni di passeggeri, pari a un incremento del 23,7% rispetto all’anno precedente, il dato più alto tra i vettori che operano in Italia.



“Questa performance rappresenta la crescita relativa più elevata tra tutti i principali vettori tradizionali operanti in Italia e consente alla compagnia di consolidare la sua posizione tra i primi cinque vettori nel mercato nazionale – spiega la compagnia in una nota -. Le compagnie più vicine per incremento percentuale sono Air France e British Airways, entrambe con +9,4% e +9,3% rispettivamente”.



Questo incremento ha permesso ad Aeroitalia di raggiungere una quota del 4,1% tra i vettori tradizionali, contribuendo alla mobilità aerea nazionale e al rafforzamento del proprio ruolo nel mercato italiano. Nella giornata odierna Aeroitalia ha anche annunciato una nuova rotta dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme Sant’Eufemia verso Cagliari, oltre alla ripresa dei collegamenti diretti per Perugia.