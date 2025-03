Prima Brno ed ora anche Lublino, in Polonia. Continua l’espansione delle rotte di Aeroitalia che, in attesa dell'arrivo del decimo B737 – 800 della flotta, ha inaugurato in questi ultimi giorni due nuovi voli da Roma Fiumicino. Il primo è su Brno, in Repubblica Ceca, operato il giovedì e la domenica. L’ultimo è invece il collegamento con Lublino, nella Polonia orientale, operato il martedì e il sabato.

“Si tratta di una rotta dall’ottimo potenziale, soprattutto leisure, ma che interessa anche tutto il Sud Italia. Oggi, primo giorno, abbiamo 120 passeggeri in arrivo e 100 in partenza mentre per il prossimo 5 aprile siamo già sold out”, ha dichiarato Massimo Di Perna, chief commercial office di Aeroitalia.

“La Polonia è un mercato chiave per Adr. Negli ultimi 5 anni, il flusso tra i due paesi è raddoppiato. Nel 2024 sono stati 1 milione 300mila I passeggeri, il 50% in più del 2023”, ha concluso Ferico Scriboni, director aviation business development di Adr.