Aeroitalia potenzia sulla Sardegna con la rotta Olbia-Parma

Continua il lavoro di potenziamento dei collegamenti diretti sulla Sardegna per Aeroitalia in vista della stagione estiva. La compagnia, accanto ai collegamenti previsti dalla continuità territoriale e a quelli del decreto aggiuntivo della Regione Sardegna, ha inserito una serie di voli che dal 30 marzo hanno intensificato le operazioni da Cagliari e Olbia per Roma e Milano.

Accanto a questi nuovi collegamenti, il vettore ha deciso di introdurre, con partenza il 29 giugno e termine il 14 settembre, un’inedita rotta fra Olbia e Parma, che sarà operata con 2 frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica. Il servizio sarà operato con ATR 72-600 da 68 posti.

Con questa nuova rotta stagionale, Aeroitalia rafforza la propria presenza sul territorio e risponde concretamente alla domanda di collegamenti diretti verso la Sardegna potenziando i servizi anche dall’area emiliano romagnola.