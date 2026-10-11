Aeroitalia rafforza l’offerta per l’inverno su Trieste

Aeroitalia e Trieste Airport consolidano la collaborazione per la stagione invernale 2026/27 con un incremento delle frequenze e una programmazione speciale per il periodo natalizio. La principale novità riguarda il collegamento Trieste–Salerno, che passa dalle attuali due a tre frequenze settimanali. Nel mese di novembre e durante il periodo natalizio, inoltre si arriverà a quattro, con l’introduzione di un volo aggiuntivo il sabato. Nel periodo natalizio Aeroitalia amplierà inoltre l’offerta da Trieste verso la Sardegna, con collegamenti straordinari per Olbia e Alghero. Il Trieste–Olbia sarà operativo nelle giornate del 24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio, mentre il collegamento Trieste–Alghero sarà operato il 23, 26 e 29 dicembre e il 4 gennaio.

“Continueremo a lavorare, in collaborazione con Trieste Airport, per sviluppare un’offerta sempre più capillare e in linea con le esigenze dei viaggiatori”, ha aggiunto Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia.