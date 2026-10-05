Aeroitalia: a novembre i voli tra Milano e Salerno saranno operati su Linate

Con una nota Aeroitalia ha annunciato che per tutto il mese di novembre i collegamenti sulla rotta Salerno - Milano saranno operati da e per l’Aeroporto di Milano Linate invece che su Malpensa.

Nel dettaglio, il piano voli per novembre sulla rotta Salerno-Milano sarà il seguente: partenza da Salerno alle 7:10 e arrivo a Milano Linate alle 08:40 ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato; decollo da Linate alle 9.30 e arrivo a Salerno alle 11 ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato; partenza da Salerno alle 18 e atterraggio a Linate alle 19:30 ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica; decollo da Linate ale 20.20 e arrivo a Salerno alle 21.50 ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica