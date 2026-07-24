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Aerolineas Argentinas: parte il rinnovo della flotta con 20 nuovi aerei

Aerolíneas Argentinas avvia il più importante rinnovo di flotta dell’ultima decade. Il vettore ha annunciato l’incorporazione di 20 nuovi aeromobili per rafforzare l’operazione domestica, regionale e internazionale e per modernizzare il prodotto di cabina offerto ai suoi passeggeri.

Questa iniziativa rappresenta il rinnovo del 25% della flotta della compagnia e del 60% dei suoi aeromobili di lungo raggio e costituisce un passo decisivo nella trasformazione di Aerolíneas Argentinas verso un’azienda più efficiente, competitiva e preparata ad affrontare le sfide del mercato.

L’annuncio è stato realizzato nel contesto del Farnborough International Airshow e concretizza il piano di investimento presentato lo scorso novembre. A Farnborough sono stati formalizzati i contratti per 14 dei 20 nuovi aeromobili: sei Airbus A330neo e otto Boeing 737 MAX 10, tutti con cronogramma di consegna definito. Il piano si completa con sei Boeing 737 MAX 8, due già contrattualizzati e altri quattro attualmente in processo di incorporazione.

I primi aeromobili inizieranno ad aggiungersi alla flotta di Aerolíneas a partire dal primo trimestre del 2027, con l’arrivo di un nuovo Boeing 737 MAX 8. Per la flotta di lungo raggio, il cronogramma prevede l’ingresso degli Airbus A330neo a partire dal primo semestre del 2028. Questi primi aeromobili avranno una configurazione di 291 posti: 30 in Classe Executive, 24 in Premium Economy e 237 in Economy.

“La firma di questi accordi a Farnborough è un chiaro messaggio di fiducia dell’industria verso la nostra compagnia, ed è il risultato di una pianificazione a lungo termine e di una gestione orientata all’efficienza, alla redditività e al miglioramento del nostro prodotto - ha affermato Fabián Lombardo, presidente di Aerolíneas Argentinas -. È anche la dimostrazione che il lavoro svolto negli ultimi anni ci permette di tornare a investire, rinnovare la flotta e continuare a crescere su basi sostenibili”.

Il piano include inoltre la modernizzazione delle cabine della flotta A330 attualmente in servizio e l’incorporazione progressiva di nuove proposte commerciali per i passeggeri di lungo raggio.

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