E’ Aeromexico l’ultima novità a lungo raggio del network di Milano Malpensa. Un altro tassello nella crescita dei voli intercontinentali dallo scalo. “Saremo l’unica compagnia aerea del nostro Paese a collegare direttamente Città del Messico con due delle destinazioni italiane più emblematiche”, ha evidenziato il vicepresidente vendite globali Giacomo Mulinelli. La tratta va infatti ad aggiungersi a quella già operativa su Roma.

L'Italia si conferma un mercato in crescita: lo scorso anno ha occupato la posizione 13 tra i Paesi emittenti di turisti verso il Messico, con 118.242 visitatori e un incremento del 13,7 percento. “Si tratta di un risultato importante, frutto dei contatti diretti che Regione Lombardia e Sea hanno avuto nelle scorse settimane con la compagnia aerea – ha aggiunto Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia - e che testimonia concretamente il valore del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte delle relazioni internazionali. Come Regione Lombardia crediamo da tempo nel potenziale del Messico e nelle opportunità che il rafforzamento dei rapporti con questo Paese può offrire al nostro sistema economico”.

Con questo muovo volo il vettore messicano raggiungerà una quota di 10 rotte europee distribuite su sette Paesi nel continente.