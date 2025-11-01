Aeroporti del Nord Est: 15 milioni di pax nei primi 9 mesi

Il Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso, Verona) chiude i primi nove mesi del 2025 con 14,8 milioni di passeggeri, in crescita del +3,5% sul 2024, e stima di superare 19 milioni (+4%) entro fine anno. L’inverno 2025/26 parte con un incremento del +10,5% dei posti offerti.

Il Marco Polo di Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano, registra 950 mila passeggeri sul Nord America (+6%), nuove rotte verso Washington, Dallas e Shanghai, e sette novità firmate Wizz Air da dicembre. A Treviso, Ryanair e Wizz Air garantiscono 55 destinazioni, mentre Verona cresce come hub leisure e d’accesso alle Dolomiti: Air France estende il volo su Parigi, easyJet apre Bristol e Manchester.

“I tre scali crescono in modo integrato – commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation SAVE – unendo connettività globale e sviluppo infrastrutturale”.

Paola Trotta