Aeroporti veneti, a Finint Infrastrutture e Ardian le quote di Save

Si sta per chiudere l’era dei fondi Dws e Infravia nel Milione, società che controlla Save, il gestore degli scali di Venezia, Verona, Treviso e Brescia. I due fondi si apprestano infatti a cedere le proprie partecipazioni nel Milione alla Finint Infrastrutture di Enrico Marchi, che manterrà così la presidenza, e al fondo Ardian; deterranno entrambi il 50% delle quote.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la definizione dell’accordo dovrebbe completarsi nei prossimi giorni: la valutazione del polo (11,6 milioni di passeggeri nel 2024) dovrebbe aggirarsi intorno a 1,2 miliardi di euro. La nuova proprietà sarebbe inoltre orientata a confermare in toto gli attuali vertici, garantendo così continuità con l’attuale gestione.

Il gruppo francese Ardian non è nuovo alle operazioni aeroportuali in Italia essendo stato socia di 2i Aeroporti, che controlla Torino, Napoli, Salerno e Trieste, e fino al 2024 aveva il 36% delle quote di Malpensa e Linate. Attualmente è proprietaria dell’aeroporto di Londra Heathrow.