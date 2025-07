Aeroporti di Puglia, accordo con Enac: oltre 218 milioni per potenziare gli scali

Oltre 218 milioni di euro di investimenti per il potenziamento della rete aeroportuale pugliese. È quanto prevede il nuovo contratto di programma sottoscritto lo scorso venerdì da Enac e Aeroporti di Puglia.

Valido per il quadriennio 2024–2027, l’accordo, ha spiegato il direttore generale dell’Enac, Alex D’Orsogna, “fa parte del più ampio processo di modernizzazione e sviluppo degli aeroporti italiani” e prevede che gli investimenti siano così ripartiti: il 30% per l’aeroporto di Bari; il 25% per l’aeroporto di Brindisi; il 23% per l’aeroporto di Taranto-Grottaglie; e il 22% per l’aeroporto di Foggia.

“La firma - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - rappresenta un passaggio fondamentale che consolida il ruolo della rete aeroportuale pugliese all’interno del sistema Paese. Questo contratto definisce un quadro certo di investimenti, pianificazione e obiettivi di efficienza e sostenibilità, permettendo ad Aeroporti di Puglia di proseguire con decisione nel percorso di ammodernamento, potenziamento e internazionalizzazione dei nostri scali. Gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie non sono semplici punti di transito - ha rimarcato -, ma veri e propri motori di crescita che garantiscono connessioni fondamentali per cittadini, imprese e turisti”.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il nuovo contratto “sancisce non solo la continuità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, ma anche l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, da sempre princìpi cardine della nostra strategia aziendale. La firma di oggi - ha aggiunto - ci permette di potenziare ulteriormente i servizi offerti ai passeggeri, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la competitività degli scali pugliesi, con uno sguardo sempre attento alle nuove sfide del trasporto suborbitale, nel quale lo Spazioporto di Grottaglie è destinato a svolgere un ruolo fondamentale. Con la firma del Contratto di Programma, Aeroporti di Puglia consolida la propria posizione come operatore di riferimento nel panorama italiano, pronto ad affrontare le sfide della mobilità del futuro e a contribuire in modo concreto allo sviluppo economico e sociale del territorio”.