Aeroporti, dnata investe 30 milioni nella flotta bus italiana

Quattro nuovi autobus aeroportuali completamente elettrici entreranno in servizio a metà novembre a Roma Fiumicino, nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta italiana di dnata, società di servizi aeroportuali del gruppo Emirates. I mezzi saranno impiegati nei trasferimenti tra terminal e aeromobili e contribuiranno a migliorare la gestione delle operazioni di imbarco e sbarco.

L’introduzione dei nuovi veicoli si inserisce in un piano di investimenti che negli ultimi tre anni ha superato i 30 milioni di euro, destinati all’acquisto di oltre 550 attrezzature per gli scali di Fiumicino, Milano Malpensa e Linate. In Italia dnata dispone complessivamente di oltre 1.000 mezzi motorizzati, di cui più del 60% elettrici.

Nei tre aeroporti italiani dnata impiega circa 5mila persone e assiste oltre 60 compagnie aeree, tra cui Emirates, gestendo ogni anno più di 150mila voli e 46 milioni di passeggeri.