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Aeroporti, dnata investe 30 milioni nella flotta bus italiana

Aeroporti, dnata investe 30 milioni nella flotta bus italiana
Alberto Morosi, ceo di dnata Airport Operations Italy

Quattro nuovi autobus aeroportuali completamente elettrici entreranno in servizio a metà novembre a Roma Fiumicino, nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta italiana di dnata, società di servizi aeroportuali del gruppo Emirates. I mezzi saranno impiegati nei trasferimenti tra terminal e aeromobili e contribuiranno a migliorare la gestione delle operazioni di imbarco e sbarco.

L’introduzione dei nuovi veicoli si inserisce in un piano di investimenti che negli ultimi tre anni ha superato i 30 milioni di euro, destinati all’acquisto di oltre 550 attrezzature per gli scali di Fiumicino, Milano Malpensa e Linate. In Italia dnata dispone complessivamente di oltre 1.000 mezzi motorizzati, di cui più del 60% elettrici.

Nei tre aeroporti italiani dnata impiega circa 5mila persone e assiste oltre 60 compagnie aeree, tra cui Emirates, gestendo ogni anno più di 150mila voli e 46 milioni di passeggeri.

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