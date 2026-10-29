“Portare qui il nuovo concept retail significa rafforzare il nostro impegno in un mercato strategico, consentendoci di offrire a ogni viaggiatore un’assistenza personalizzata, attenta alle proprie esigenze”. Così Marco D’Ilario, country manager per l’Italia di Emirates, a proposito dell’inaugurazione del Travel Store rinnovato di Roma, il primo punto vendita in Italia riprogettato secondo il concept retail che Emirates sta introducendo nei principali mercati del proprio network. Nello spazio, situato in via Chopin 12, nel quartiere Eur, i consulenti accompagnano i clienti nella pianificazione del viaggio.

“Il rinnovo del Travel Store di Roma - aggiunge D’Ilario - rappresenta un investimento concreto nella relazione con i nostri clienti e nel mercato italiano. Roma è uno dei principali punti di riferimento della presenza di Emirates nel Paese”.

L’apertura di questo nuovo concept retail affianca alla presenza digitale di Emirates un servizio di assistenza personalizzata, dalla pianificazione degli itinerari alla scelta di prodotti e servizi aggiuntivi. Per chi ha necessità più articolate è inoltre possibile fissare appuntamenti dedicati con consulenti specializzati. Attenzione particolare è, inoltre, riservata a chi sceglie le cabine premium, ai frequent flyer e alle piccole e medie imprese che organizzano direttamente le proprie trasferte.

“Il confronto diretto - sottolinea d’Ilario - ci permette di conoscere meglio le persone e di seguirle con continuità, costruendo proposte su misura”.