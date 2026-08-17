Ancora problemi per chi deve viaggiare da e per l’aeroporto di Catania. La nuova emissione di cenere dall’Etna che si è verificata nel corso della notte e l’apertura di una nuova bocca eruttiva ha indotto la società di gestione a imporre alcune limitazioni sul traffico aereo del Fontanarossa almeno fino alle 14 di oggi.

In una nota la Sac specifica che “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Intanto prosegue la stima dei danni arrecati al turismo nell’isola dall’Etna, con le continue eruzioni che hanno portato alla cancellazione o alla riprogrammazione di oltre 700 voli. Secondo le ultime analisi rese note da Confcommercio Sicilia le disdette e le mancate prenotazioni nelle aree orientali dell’isola potrebbero superare il 20% del totale.