Aeroporto di Ancona, il primo bilancio dei voli di continuità di DAT

Un tasso di puntualità superiore al 97% e circa 10mila passeggeri trasportati. Questo il bilancio dei primi sei mesi di operatività di DAT Volidellemarche dall’aeroporto di Ancona.

Il vettore garantisce attualmente servizi di continuità verso gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino. “Abbiamo lavorato con determinazione per recuperare una credibilità sui collegamenti aerei verso Roma e Milano che si era persa negli anni passati - spiega il direttore generale di DAT, Luigi Vallero -. Il nostro servizio è assolutamente affidabile e competitivo, e i risultati confermano che siamo sulla strada giusta. Gli accordi di interlinea con alcune delle più prestigiose compagnie aeree internazionali quali Finnair, Qatar Airways, SAS, e a breve Emirates permettono di raggiungere mete in tutto il mondo”.

La lista dei partner si allungherà nei mesi a venire. “È imminente - anticipa Vallero - l’annuncio di un importante accordo con una compagnia aerea di primaria rilevanza internazionale. Sono già in corso i test tecnici per l’integrazione dei voli nei sistemi di prenotazione, un passaggio che contribuirà a rafforzare ulteriormente la percezione e l’utilità del collegamento con Fiumicino”.

Esprime soddisfazione per i numeri di DAT l’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa: “I collegamenti in continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate sono pienamente coerenti con la strategia dell’aeroporto di Ancona, focalizzata sulle esigenze del territorio. Linate rappresenta una risposta concreta alla domanda del traffico business verso la capitale economica italiana, mentre Fiumicino, oltre al collegamento diretto con Roma, costituisce una porta di accesso verso il network nazionale e internazionale. DAT si conferma il partner ideale, distinguendosi per serietà, affidabilità ed efficienza.”