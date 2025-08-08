Aeroporto di Cagliari, attesi 220mila passeggeri nella settimana di Ferragosto

Circa 220mila passeggeri, tra voli in arrivo e in partenza. Queste le stime di Sogaer - società di gestione dell’aeroporto di Cagliari - per la settimana di Ferragosto. Per il periodo compreso tra l’8 e il 17 agosto sullo scalo si prevedono complessivamente 1.400 movimenti, per un’offerta di 250mila posti.

Prosegue così il trend positivo nell’aeroporto sardo, che da gennaio al 5 agosto 2025 ha registrato oltre 3.000.000 di passeggeri, per una crescita anno su anno del 2% circa. La performance, precisa Sogaer in una nota, “è il frutto dei buoni risultati registrati, in particolare, sulle rotte internazionali (+7,5%)”.

Per l’estate, iniziata il 30 marzo, lo scalo presenta un’incremento dell’offerta del 7% rispetto alla summer 2024. Sono oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali, 109 collegamenti diretti, di cui 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 charter, operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi.