Aeroporto di Cagliari: oltre 5 milioni i posti offerti in estate

Sarà in crescita dell’11% l’offerta posti sull’aeroporto di Cagliari per la stagione estiva, superando per la prima volta la quota di 5 milioni. C’è molta attesa in Sardegna per l’incoming e lo scalo del capoluogo si candida a svolgere un ruolo di primo piano, con 109 collegamenti, di cui 68 internazionali, verso 26 Paesi.

Per il 2026 sono 12 le novità previste nello schedule estivo: easyJet lancerà i voli su Bordeaux e Nizza, mentre Eurowings introdurrà il volo su Salisburgo. Previsto anche l’avvio di una rotta su TelAviv, a opera di El Al. La parte del leone la farà, però, Aeroitalia, che sulle rotte domestiche attiverà voli su Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa. Chiude Ryanair con il nuovo collegamento su Forlì.

Numerosi i potenziamenti delle frequenze, come quelle del Gruppo Lufthansa o di Klm, che raddoppierà l’offerta da Amsterdam, oltre ai già citati Aeroitalia e Ryanair, che da soli copriranno 4 milioni di posti.