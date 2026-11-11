Aeroporto di Capodichino, arrivano i nuovi scanner per i liquidi

Durante il mese di lavori che stanno interessando l’aeroporto di Napoli Capodichino saranno installati anche i nuovi scan che consentiranno di non dover togliere liquidi e pc dai bagagli durante il processo di controllo, come già accade in diversi aeroporti italiani. Nello specifico, si tratta dei nuovi Rapidscan a raggi X, come riporta Fanpage. Lo scalo gestito dalla Gesac riaprirà il 1° dicembre prossimo, dopo un mese dall'inizio dell'intervento di adeguamento con questa novità.

Con i nuovi metal detector più avanzati, i viaggiatori non dovranno più togliere i liquidi e i pc dagli zaini e dai bagagli a mano. In questo modo, quindi, si ridurranno anche le code e le attese. I nuovi scanner, infatti, avranno dei nastri tapis roulant molto più lunghi di quelli attuali, arrivando a circa 10 metri. Si prevedono, quindi, tempi di passaggio più brevi e un minore affollamento nell'area sicurezza che si trova dopo gli ingressi.