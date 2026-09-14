E’ stata prolungata fino alle 22 di oggi, lunedì 14 settembre, la chiusura dello scalo di Fontanarossa a Catania. Lo stop è stato esteso anche ai decolli, oltre che alle partenze. In un primo momento era la chiusura era stata disposta per il solo settore C1 fino alle 16, con conseguente sospensione delle partenze. Ma con l’avanzare della giornata la chiusura è stata estesa al settore B3 e prolungata fino alle 22.

I disagi sono legati a una nube di cenere vulcanica ha costretto la società di gestione dello scalo a disporre lo stop delle operazioni. Secondo quanto riportano fonti locali, la nube prodotta dall’Etna avrebbe raggiunto i 4mila metri di altezza, compromettendo la visibilità in direzione Sud-Est.

Alcuni voli sono stati dirottati all’aeroporto di Palermo.

“I passeggeri - raccomanda una nota dello scalo - sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione sono previsti nelle prossime ore.