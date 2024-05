Venerdì eccezionale per il Leonardo Da Vinci di Fiumicino, che lo scorso 17 maggio ha battuto il record assoluto di passeggeri con 157 mila 870 persone transitate nello scalo romano in un solo giorno. Ventiquattro ore di traffico intenso, con 978 movimenti totali tra partenze e arrivi, come riporta il Corriere della Sera.

Un momento di grande soddisfazione per Aeroporti di Roma, come dimostra il post pubblicato sui propri canali social per celebrare il risultato e ringraziare “tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno con il proprio lavoro a rendere quello di Fiumicino il miglior aeroporto d’Europa con oltre 40 milioni di passeggeri annui”.

“Questo importante risultato - rende noto Adr in una nota -, insieme ai riconoscimenti internazionali sulla qualità dei nostri servizi, si inserisce nell’ampia progettualità di Adr, che ha l’obiettivo di delineare l’aeroporto del futuro, accompagnando i viaggiatori durante tutta l’esperienza di volo, fornendo loro, prima, dopo e durante, ogni giorno, i servizi più innovativi, condividendo dedizione e impegno per l’eccellenza. Consapevoli che il meglio deve ancora venire”.