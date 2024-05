Addio transfer pieni di bagagli per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. Parte da oggi ‘Airport in the city’ il nuovo servizio offerto da Adr per i turisti e non solo.

All’Interno della stazione Termini, nell’area commerciale ingresso da via Giolitti 16, è stata infatti allestita una piccola area check in composta da 4 desk, dalle quali sarà possibile fare le proprie carte di imbarco e spedire il proprio bagaglio. Il servizio è valido per i voli in partenza entro le 3 ore e mezza mentre sono esclusi al momento quelli classificati come sensibili, come Israele e Stati Uniti.