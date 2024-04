I migliori aeroporti 2024:l’Oriente guida la classifica

Gli scali orientali ancora una volta in cima alla World Airport Survey 2024 di Skytrax. Anche in questa edizione della classifica i più votati dai viaggiatori di tutto il mondo risultano essere gli aeroporti dell’area del Medio ed Estremo Oriente.

Poche variazioni

In verità, rispetto al 2023 non molto è cambiato, con un’inversione fra la prima e la seconda posizione e fra la terza e la quarta. Prende quota lo scalo giapponese di Narita e guadagnano numerosi posti Dubai e Hong Kong. Primo degli italiani, lo scalo di Roma Fiumicino passa dal 13° al 12° posto.

La classifica

Ma andiamo con ordine. A guidare la classifica 2024 è l’aeroporto internazionale Hamad a Doha, in Qatar, descritto come il terminal più significativo dal punto di vista architettonico al mondo, oltre ad essere il più lussuoso.

Seconda posizione per il Changi di Singapore, uno degli hub passeggeri più trafficati del sud-est asiatico.

La medaglia di bronzo va alla Corea del Sud, con l’aeroporto internazionale di Incheon, che fra l’altro è un ex vincitore del titolo di aeroporto dell’anno ai World Airport Awards.

Doppietta giapponese al quarto e quinto posto, con gli scali di Tokyo Haneda e Tokyo Narita. Bisogna arrivare alla sesta posizione per trovare il primo scalo europeo, che porta i colori della bandiera francese. Si tratta del Charles de Gaulle di Parigi, hub principale di Air France.

Settima posizione di nuovo negli Emirati, con l’aeroporto internazionale di Dubai, che fra l’altro è stato nel 2022 l’aeroporto più trafficato del mondo per traffico passeggeri internazionale.

Roma Fiumicino primo in Italia

Monaco, Zurigo e Istanbul chiudono la top ten, ma non bisogna attendere molto per trovare il primo scalo italiano: al dodicesimo posto, subito dietro a Hong Kong (33° nel 2023) si piazza Roma Fiumicino, seguito da Vienna, Helsinki Vantaa e Madrid Barajas. Il primo scalo statunitense in classifica è quello di Seattle, in 24° posizione. Milano Malpensa è solo 88° (era 86° nel 2023) e il New York Jfk scende in 93° posizione. Chiudono la classifica Detroit (99°) e Berlino Brandeburgo (100°).