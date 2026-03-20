Aeroporto di Genova: crescita del 10% per la summer 2026

L’Aeroporto di Genova accelera sulla summer 2026 e porta la capacità complessiva a oltre 1.375.000 posti, in crescita del 10% sul 2025. L’avvio della stagione il 29 marzo segna un rafforzamento concreto del network, tra nuove rotte e ampliamento dei collegamenti esistenti.

Aeroitalia apre tre direttrici strategiche: Salerno dal 24 maggio, Alghero dal 5 giugno e Olbia dal 4 giugno, tutte con due frequenze settimanali. Sul fronte internazionale si amplia Tirana con Ryanair, che affianca Wizz Air. Confermati Madrid con Volotea e Roma Fiumicino con Aeroitalia. Restano operative le rotte stagionali verso Budapest, Bucarest, Manchester, Brindisi, Olbia e Copenaghen.

Cresce anche il traffico crocieristico: dal 2 maggio al 31 ottobre Austrian Airlines collega Vienna con 27 rotazioni e circa 3.250 passeggeri Costa diretti a Savona.