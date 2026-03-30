Aeroporto di Milano Bergamo: 152 destinazioni nell’orario estivo

Arriveranno a 152 in 44 Paesi le destinazioni collegate dall’aeroporto di Milano Bergamo nella stagione estiva appena partita. Otto le new entry rispetto allo scorso anno, mentre il numero dei vettori che opereranno sullo scalo saranno 23. I posti offerti saranno circa 13 milioni, con un incremento sull’anno scorso del 9%.

Le novità sono rappresentate dai collegamenti con Kuwait City, in programma dal 20 maggio prossimo con Jazeera Airways, Billund in Danimarca con Norwegian Airlines, Rabat in Marocco e Lemnos in Grecia operate da Ryanair, Oradea e Tirgu Mures in Romania e Skopje in Macedonia del Nord con Wizz Air, Prishtina in Kosovo con GP Aviation.

“Quella del 2026 sarà la prima stagione estiva a fruire, per l’intera durata di sette mesi, della nuova area partenze inaugurata il 25 novembre 2025 con l’ampliamento degli spazi e il potenziamento dei controlli di sicurezza con apparecchiature di controllo radiogeno di ultima generazione – sottolinea una nota della Sacbo, società di gestione dello scalo -. Novità anche per i passeggeri a ridotta mobilità, che avranno a disposizione la Sala Amica ampliata in un ambiente studiato per garantire il massimo comfort”.