C’è particolare fermento sui collegamenti aerei da e per la Sicilia. La Regione è da tempo alla ricerca di una compagnia locale in grado di effettuare voli all’interno della Penisola con prezzi calmierati per offrire ai cittadini maggiori opportunità di spostamento, in particolare verso Nord.

Qualcosa si starebbe muovendo sul fronte di Aerolinee Siciliane: secondo le ultime indicazioni i primi voli potrebbero arrivare a partire dal mese di giugno, utilizzando aerei della compagnia maltese 4Airways, secondo quanto riportato da Italiavola. L’obiettivo è debuttare con le rotte su Bergamo sia da Catania sia da Palermo per poi attivare anche quelle su Milano Linate dagli stessi scali siciliani.

Nelle ultime ore, però, è spuntata sul web un’altra novità, InterJet, che ha appena aperto un sito internet segnalato da Sicilia in Volo sulla propria pagina social. Poche le informazioni al momento se non l’intenzione di immettere collegamenti su Fiumicino e Linate da Catania e Palermo. E non va dimenticato anche il progetto di alcuni imprenditori dell’isola, Etna Sky, sul quale pare ci sia una situazione di work in progress.