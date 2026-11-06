Aeroporto di Torino, superato con due mesi di anticipo il record di passeggeri del 2025

Con due mesi di anticipo, l’aeroporto di Torino supera il record annuale di passeggeri registrato nel 2025. Lo scalo ha già raggiunto 5.006.169 pax, “un nuovo primato che - precisa la società di gestione in una nota - conferma la crescita dello scalo piemontese e porta il traffico del 2026 già oltre il risultato del miglior anno della sua storia”

Guardando ai prossimi mesi, la stagione invernale 2026/2027, avviata lo scorso 25 ottobre, apre prospettive di ulteriore crescita del traffico grazie al forte ampliamento dell’offerta di voli.

L’apertura della base Wizz Air, i collegamenti verso nuove destinazioni e l’aumento delle frequenze su mete già servite e a forte domanda sono tra i principali fattori che sosterranno lo sviluppo dell’Aeroporto di Torino.

Tra le novità già operative figurano Bilbao, collegata per la prima volta in inverno da Wizz Air e Vueling dal 25 ottobre; Budapest e Bratislava, inaugurate da Ryanair rispettivamente il 25 e il 26 ottobre; Sharm el Sheikh, servita da Wizz Air dal 27 ottobre. Il vettore ha inoltre avviato i voli per Lamezia Terme e Malaga il 25 ottobre e Madrid il 26 ottobre; seguiranno Napoli il 1° dicembre e Suceava il 18 dicembre.

Proseguono nella winter anche i collegamenti già introdotti in estate: Malaga e Tirana con Ryanair, Roma Fiumicino con Wizz Air e Salerno con Aeroitalia.