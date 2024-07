Dopo la bocciatura a Lufthansa con conseguente riapertura dell’indagine da parte della Commissione Ue, arriva invece il via libera per Air France-Klm in merito agli aiuti di stato ricevuti durante il periodo Covid.

Secondo quanto riportato da Reuters, nonostante il doppio ricorso presentato da Ryanair, i fondi per 10,4 miliardi di euro non costituiscono una mossa contro la concorrenza, come già stabilito nella prima sentenza di Bruxelles nel corso del 2020.

“La Commissione ha riesaminato le misure con il gruppo Air France-Klm in quanto beneficiario delle misure francesi e olandesi – si legge nella nota rilasciata nella serata di ieri - ed è giunta alla conclusione che sarebbero compatibili anche con il quadro temporaneo Covid o direttamente con il trattato”.