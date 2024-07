Giusto il tempo di gustare il via libera dalla Ue e ufficializzare l’ingresso in Ita Airways con il 41 per cento delle quote ed ecco che per Lufthansa si apre un nuovo fronte con l’Unione europea. La Commissione ha infatti aperto una nuova indagine in merito agli aiuti da 6 miliardi che il gruppo tedesco aveva ricevuto dal Governo come durante la crisi Covid.

Il provvedimento era stato inizialmente approvato nel mese di giugno del 2023, ma tre anni dopo il Tribunale Ue aveva annullato la decisione a seguito di un ricorso presentato da Ryanair, adducendo come motivazione la presenza di alcuni errori di valutazione.

Ora da parte di Bruxelles, secondo quanto riportato da Ilsole24ore.com, verrà avviata un’indagine più approfondita che terrà conto anche di nuovi parametri rispetto al passato, con la possibilità da parte della stessa Lufthansa e anche delle compagnie aeree concorrenti di presentare delle osservazioni.

Una scure pendente sul colosso tedesco che potrebbe costringere la compagnia a rivedere i propri piani di crescita in caso di sentenza negativa.