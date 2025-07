Consorzio Turistico Media Valtellina, parte la nuova campagna

Con il claim “Scopri Tirano e i Comuni della Media Valtellina: vorrai restare per giorni”, il Consorzio Turistico Media Valtellina lancia una nuova campagna per valorizzare l’offerta turistica e incentivare soggiorni più lunghi.

Quattro i filoni tematici su cui si struttura la promozione – Natura, Cultura, Sport ed Enogastronomia – e un layout visivo che mette in dialogo le diverse esperienze per comunicare l’identità composita del territorio. Il materiale informativo, corredato da QR code, è già in distribuzione presso ristoranti, negozi, strutture ricettive e infopoint.

A supporto, è previsto un restyling del portale web, online da agosto. “Vogliamo intercettare anche il pubblico marittimo che in inverno sceglie la montagna”, spiega Pierluigi Negri, direttore del Consorzio. “Grazie a una visione condivisa possiamo promuovere i dodici comuni come un’unica esperienza autentica”.

Paola Trotta