Tour de France: Msc main partner della Tudor Pro Cycling

Msc Crociere diventa main partner ufficiale del team Tudor Pro Cycling fino al 2027, debuttando al Tour de France 2025, al via il 5 luglio da Lille. La partnership, annunciata durante la presentazione ufficiale della corsa, prevede il logo Msc sulle divise da gara e sui mezzi del team.

“Siamo orgogliosi di sostenere il Tudor Pro Cycling Team nel suo primo Tour – dichiara Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere –. Il ciclismo incarna i nostri valori: spirito di squadra, eccellenza e passione”.

“Siamo onorati di accogliere Msc in un momento storico per noi – aggiunge Raphael Meyer, ceo del team –. Insieme condividiamo l’impegno per l’eccellenza e l’innovazione”. Una vetrina globale per Msc nel mondo dello sport internazionale